الكعبي: الخونة والعملاء يغضون الطرف عن سلاح ميليشيات البارزاني

2020/06/30 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي، الثلاثاء، أن “المحتل” مستمر بإهانة السيادة وسرقة الثروات وتحريك “العملاء” للغدر والإيقاع بالمقاومة، مشيرا إلى أنه عندما يتحدث الخونة والعملاء عن نزع سلاح المقاومة يغضون الطرف عن سلاح ميليشيات بارزاني.وقال الكعبي في تغريدة على تويتر اطلعت عليها /المعلومة/، إنه “عندما يتحدث الخونة والعملاء عن نزع […]

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