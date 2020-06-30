توابل تحول أي طعام من ضار إلى مفيد

2020/06/30 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون لإضافة ملعقة صغيرة من التوابل إلى الطبق تأثيرًا مضادًا للالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري ومشاكل القلب.وفقًا لدراسة جديدة، يمكن أن يقلل تناول الأطعمة المتبلة بسخاء بالتوابل والأعشاب مثل الكزبرة والكمون والزعتر والبقدونس بشكل كبير من ضرر النظام الغذائي عالي الدهون والدهون.خلال التجارب، وجد الباحثون الأمريكيون أن […]

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