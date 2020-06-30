رفع الحظر والحجر الصحي عن مخيم للاجئين في دهوك

2020/06/30 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة مخيم دوميز (2) في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، الثلاثاء، عودة الحياة الى طبيعتها في المخيم ورفع الفيود المفروضة عليه من حظر التجوال والحجر الصحي.

وقال يحيى آدم مدير المخيم لوكالة شفق نيوز، إن "الحياة عادت الى طبيعتها بعد حظر للتجوال وحجر صحي استمر ليومين، عقب تسجيل حالة إصابة بالفيروس لمعالج نفسي كان يعمل ضمن كادر طبي في المركز الصحي للمخيم".

وأضاف آدم، أن "الطبيب المصاب من سكنة محافظة دهوك قدم الى المركز الصحي يوم الاربعاء المنصرم وشخص حالات لاربعة عشر مريضا، وبعد التاكد من اصابة الطبيب بالفيروس تم حجر المراجعين صحيا".

وأردف مدير مخيم دوميز قائلا إن "الفحوصات التي اجريت لمراجعي الطبيب المصاب وهم من لاجئي المخيم اثبتت عدم اصابتهم بالفيروس".

وأشار إلى أن "الفيروس انتقل للمصاب من خارج المخيم، وان المخيم اغلق لمدة يومين بعد اخذ عينات عشوائية داخل المخيم، واعيدت الحياة الى طبيعتها اليوم الثلاثاء بعد ان اثبتت خلو المخيم من الفيروس".

واتخذت ادارة مخيم دوميز (2) اجراءات صحية مشددة بمنع التجمعات البشرية والقيام بحملة توعية اضافة الى قيام منظمات انسانية بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا كالكمامات والكفوف والمعقمات على اللاجئين.

ويقع المخيم جنوبي محافظة دهوك ويقيم فيه 9655 لاجئاً من كورد سوريا، فروا من بلدهم جراء الحرب الدائرة هناك منذ 2011.

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