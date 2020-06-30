500 مليون دولار مكافئة امازون لموظفيها

2020/06/30 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امازون تؤكد مكافئة موظفيها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا

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