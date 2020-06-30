جلسة مرتقبة للأمم المتحدة تطمح لجمع 10 مليارات دولار لإغاثة الشعب السوري

2020/06/30 | 14:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلع #الأمم_المتحدة لإقناع الدول والهيئات الدولية المانحة، بتقديم مساعدات فورية للشعب السوري، خلال جلستها المقرر انعقداها اليوم الثلاثاء.وتأتي الجلسة المنتظرة للأمم المتحدة، بعد التحذير الذي أطلقه برنامج الغذاء العالمي التابع لها قبل أيام ،…

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