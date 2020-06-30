الهجرة تعلن عودة 449 نازحا الى مناطقهم الاصلية في نينوى

2020/06/30 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عودة 449 نازحا من مخيمات محور الخازر ومخيمات محافظة دهوك الى مناطق سكناهم الاصلية في قضاء سنجار ومناطق ناحيتي القيروان والبعاج التابعة الى محافظة نينوى بشكل طوعي.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس، في بيان، إنه "بتوجيه واشراف وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اعادت الوزارة (133) نازحا من مخيمات الخازر وحسن شام (٣٧ كم شرقي الموصل ) الى مناطقهم الاصلية في القرى التابعة الى ناحيتي البعاج والقيروان غربي نينوى فضلا عن عودة (316) نازحا من مخيمات محافظة دهوك الى محل سكناهم الاصلية في قضاء سنجار".وأشار عباس، إلى أن "البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة، مما يجعلنا نعمل على اعادة العوائل النازحة طوعيا الى مناطقها الاصلية باسرع وقت ممكن".

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