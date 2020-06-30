صحيفة أميركية: كارثة فيروس كورونا في اليمن مخجلة للعالم

2020/06/30 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة هافينغتون بوست الامريكية ، الثلاثاء، أن التدخل الاجنبي من قبل الولايات المتحدة والسعودية وحلفائهما في اليمن جعلت البلاد عرضة لخطر تفشي وباء فايروس كورونا في الوقت الذي تمتنع فيه عن تقديم المساعدة للشعب اليمني.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” فايروس كورونا ينتشر في اليمن بشكل سريع […]

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