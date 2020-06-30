النجيفي عن صحة نينوى: الإصرار على المحاصصة يعني التفريط بصحة الملايين

2020/06/30 | 14:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثيل النجيفي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

هاجم محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، إدارة صحة محافظة نينوى، معتبرًا أن الإصرار على المحاصصة في ظل الجائحة تعني التفريط بصحة 4 مليون مواطن.

قال النجيفي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "صحة نينوى تضم 27 ألف منتسب ولن يتمكن من إدارتها طبيب كل مؤهلاته الإدارية أنه يتقاسم الغنائم مع نائب أو كتلة سياسية ..



وبعبارة أخرى تحتاج لمؤهلات قيادة بمستوى قائد فيلق بالمفهوم العسكري".

وأضاف: "أما الإصرار على المحاصصة والتمسك بالضعيف في ظل الجائحة فتعني التفريط بصحة 4 ملايين مواطن".

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