وزارة الكهرباء العراقية توّقع عقدًا مع شركة أوروبية لإنشاء أربع محطات للطاقة

2020/06/30 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة لينكسون السويدية لانشاء ٤ محطات لنقل وتحويل الطاقة الكهربائية.وقال مصدر في الوزارة لـ”يس عراق” إن “وزارة الكهرباء أبرمت عقدا مع شركة لينكسون السويدية لانشاء ٤ محطات لنقل وتحويل الطاقة الكهربائية ١٣٢/٣٣ ك ف في اربع مدن ،التنفيذ خلال مدة ١٨ شهرا مما […]

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