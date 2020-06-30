2020/06/30 | 14:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: الكحل الملوّن أبرز صيحات الموضة هذا العام... استوحيها من المشاهير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: الكحل الملوّن أبرز صيحات الموضة هذا العام... استوحيها من المشاهير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: الكحل الملوّن أبرز صيحات الموضة هذا العام... استوحيها من المشاهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).