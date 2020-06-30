2020/06/30 | 14:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).