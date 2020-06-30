2020/06/30 | 14:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" أشهر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليوم الثلاثاء ومنها: الناصرية تختنق وتفتقد للاكسيجين. "المايوه" يثير الجدل في الكويت.



صرخة من حارس امن سعودي..



ما السبب؟.



ابتكار لطفل مغربي في زمن الكورونا..



ما هو؟.



وتتعرفون في جولتنا على حلاق المدرسة.

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