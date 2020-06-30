مصدر: إطلاق سراح وليد حامد التكريتي محافظ البصرة بالنظام السابق بعد انتهاء محكوميته

2020/06/30 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2020)، بإطلاق سراح وليد حامد التكريتي، أخير محافظ للبصرة في النظام السابق، والذي شغل منصب مدير الأمن العامة في المحافظة ايضاً.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال بيان مقتضب لمكتب رئاسة الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي&q

بغداد اليوم-اربيل

كشف مصدر كردي مطلع، الثلاثاء (30 حزيران 2020) طلب قدمته حكومة اقليم كردستان، الى السفارة الامريكية بالتدخل لتقريب وجهات النظر، مع الحكومة الاتحادية، وتخفيف الشروط التي فرضتها بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم): "

بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، أن ثورة العشرين تلهمه العزم لإطلاق خطط استراتيجية لبناء الوطن، وذلك بمناسبة مرور مئة عام على ذكرى ثورة العشرين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أ

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