بابل ترفع الحظر الشامل وتبدأ بتطبيق الجزئي اعتباراً من اليوم

2020/06/30 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

قررت خلية الأزمة في بابل، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، رفع حظر التجوال الشامل والعمل بالحظر...





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