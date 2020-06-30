2020/06/30 | 14:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد #وزير_الدفاع التركي خلوصي أكار، احترام #تركيا للسيادة العراقية، إلا أنها ستواصل عمليتها العسكرية ضد “حزب العمال الكردستاني” في مناطق #إقليم_كردستان.جاء ذلك في اجتماع لقيادات الجيش التركي في #أنقرة، حيث أشار أكار إلى…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: نحترم سيادة العراق.. وسنستمر بعملياتنا في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: نحترم سيادة العراق.. وسنستمر بعملياتنا في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).