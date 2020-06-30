العامري في ذكرى ثورة العشرين : : على أي هيبة دولة تتباكون والقوات الاجنبية تسرح وتمرح في البلاد ؟

2020/06/30 | 14:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء ، إن اللذين يتباكون على هيبة الدولة، عن أي هيبة يتحدثون والقوات الأجنبية تسرح وتمرح في البلاد، والسيادة الجوية منتهكة والطائرات الأمريكية والسرائيلية تجوب سماء بغداد.

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