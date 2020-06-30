2020/06/30 | 14:48 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" أشهر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليوم الإثنين ومنها: اللبنانيون بالطوابير لشراء الخبز.



يوتيوبر مصري يبيع الدواء مقابل "فولو".



قرية عراقية لم يتمكن منها كورونا.



وفي جولتنا ايضاً: ماذا تفعل فرقة التابوت في الرياض. ورشاقة مسن مغربي تثير الدهشة.

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