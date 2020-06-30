عاجل/ القوات الأمنية والصحة جيشان في مواجهة كورونا

2020/06/30 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادات عسكرية، عن إجراءات القوات الأمنية المتخذة لدعم جهود وزارة الصحة والجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا.

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