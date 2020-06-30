علاوي يدعو لإنشاء تحالف وطني عراقي شامل لتحقيق هذه الأهداف

2020/06/30 | 14:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعا رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، لإنشاء تحالف وطني عراقي شامل.وقال علاوي، في تغريدة عبر "تويتر": "أزمة تلد ازمة، وفشل يتلو فشل، والعراق يدفع الثمن".وأضاف قائلا: "‏ادعو لانشاء تحالف وطني عراقي شامل يضم المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات".وتابع علاوي: "يكون هدفه بناء دولة المواطنة -لادولة المكونات والطوائف- ومواجهة التحديات القائمة، وتصحيح انحراف العملية السياسية وفشلها، نتيجة اعتمادها على المحاصصة".

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