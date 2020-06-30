تطور فايروس كورونا في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/30 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع لتفشي فايروس كورونا في العراق لم يكن في البداية بهذا الشكل والانتشار الكبير والسبب وجود وسائل استطاعت أن تحدد انتشاره بواسطة المؤسسات الصحية في العراق وقلة الوافدين ...



إلا أن انفلات الحدود مع إيران أدى إلى توسع انتشاره في المدن العراقية وحينما أصبح بهذا الشكل من الانتشار كشف عجز الدوائر الصحية في المحافظات من مواجهة انتشاره بهذا الشكل وعدم غلق الحدود مع الدول المجاورة وكنا نلاحظ وزير ......





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