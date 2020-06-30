هل القانون لا يسري على وزراء البيجيدي؟ - سعيد الكحل

2020/06/30 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يزعم قياديو حزب العدالة والتنمية أنهم يؤمنون بالديمقراطية ويتشبثون بممارستها داخل الحزب وفي مؤسسات الدولة ، ويبنون ادعاءاتهم على تجريد الديمقراطية من القيم والمبادئ المؤسسة لها وحصرها في العمليات التقنية المرتبطة بالتصويت وفرز الأصوات وترتيب المتنافسين على العضوية في المجالس المنتخبة أو هيآت الحزب ومؤسساته كما هو واضح في تدخل السيد سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، ......





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