2020/06/30 | 14:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).