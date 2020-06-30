طالباني يبدأ سلسلة من لقاءات دبلوماسية لإيضاح الموقف من حوارات اربيل وبغداد

2020/06/30 | 14:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لقوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن بدء الاخير باجراء لقاءات دبلوماسية لاطلاع ممثلي و وفود الدول في الاقليم على نتائج المباحثات الاخيرة بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم المكتب سمير هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان طالباني وبعد عودة وفد الاقليم المفاوض الى بغداد سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية مع السفراء والقناصل، ومبعوثي الدول الاجنبية خاصة الاتحاد الاوربي وامريكا بهدف الايضاح حول وضع المفاوضات.

واضاف ان طالباني سيوضح ايضا موقف الاقليم بشأن كيفية حل الخلافات والقضايا العالقة خاصة مسألة المستحقات المالية للاقليم، ومواصلة الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من اليوم بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وذكر بيان حكومي ، انه في مستهل الاجتماع، سلط نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين.

ونقل البيان عن بارزاني قوله إقليم كوردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية، مؤكدا أن إقليم كوردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق.

واجرى وفد حكومة الاقليم المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم يوم الثلاثاء الماضي زيارة الى العاصمة بغداد هي الثالثة من نوعها بهدف اتمام المباحثات السابقة الخاصة بحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وسبقت زيارة وفد حكومة الاقليم زيارة اجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى فيها الرئاسات الثلاث، وقادة القوى والجهات السياسية في بغداد.

وسبق ان اجرى وفد حكومة الاقليم زيارتين الى العاصمة بغداد بعد ايقاف الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وابدت حكومة اقليم كوردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.

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