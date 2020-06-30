2020/06/30 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: حارث حسن ليست دول عميقة، بل مافيات تستخدم العنف أو تلوح به لانتزاع حصتها من الريع، وعندما يتراجع حجم الريع يصبح التنافس أشد وطأة، والضحية الأولى له هي الدولة التي عليها اما ان تتخلى عن المزيد من مساحتها حتى يتحاصصها الفرقاء، أو تحول نفسها إلى مافيا بشكل كامل، وحينها يمكنها هزيمة العصابات الأضعف، هنالك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليست دول عميقة.. حارث حسن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليست دول عميقة.. حارث حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).