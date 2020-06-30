نعيم العبودي: 30 حزيران هو يوم رفض المذلة والتبعية للاحتلال

2020/06/30 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، الثلاثاء، أن 30 حزيران هو يوم رفض المذلة والتبعية للاحتلال وسيظل شاهدا.وقال العبودي في تغريدة على حسابه بتويتر: “يوم 30 حزيران هذا اليوم الصاخب بالعزة والكبرياء في وسط وجنوب العراق وثورة العشرين، الهادر بزنود الثائرين وحناجرهم”.واضاف، انه اليوم “الرافض لكل ألوان واشكال المذلة والتبعية للاحتلال […]

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