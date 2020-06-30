شؤون الشهداء بذي قار لـ”العهد نيوز”: نقل 14 متوفيا بـ”كورونا” الى النجف

2020/06/30 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، اليوم الثلاثاء عن نقل جثامين 14 متوفيا بفايروس كورونا الى النجف الأشرف.وقال إعلام الدائرة لـ”العهد نيوز”، بأن “المعاونية قامت بأرسال جثامين 14 متوفيا بفايروس كورونا من الناصرية الى النجف الاشرف لغرض دفنهم في المقبرة الجديدة”.وتسجل محافظة ذي قار، منذ عدة أسابيع […]

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