ذوو المعتقلين يطالبون القضاء العراقي بمراجعة قضايا ذويهم المعتقلين بوشاية المخبر السري

2020/06/30 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وطالب ذوو المعتقلين القضاء العراقي بمراجعة قضايا ذويهم.

وأكدت مصادر ان ذوي المعتقلين الأبرياء أكدوا ان ابناءهم اعقلوا بوشاية المخبر السري، فيما أكد البعض ان اعتقال ابناءهم كان بدون مذكرة قضائية،وطالبت منظمات معنية بحقوق الانسان، بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يده بدماء العراقيين، مشيرة الى ان السجون العراقية اكتظت بالمعتقلين خلال السنوات الماضية.

فيما أشادت المنظمات بحرص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ان يكون القضاء العراقي نزيها وعادلا بين أبناء الشعب العراقي.

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