الكاظمي يدعو إلى محاربة حقيقية وعاجلة للفساد وتعزيز مكانة العراق بين دول المنطقة والعالم

2020/06/30 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين بذكرى ثورة العشرين.

وقال الكاظمي إن هذه الذكرى تلهم مزيدا من العزم لإطلاق خطط استراتيجية لبناء وطن على أسس متينة تلبي طموحات الشرائح الاجتماعية الواسعة بالحياة الكريمة، ولا سيما سكان المحافظات المحرومة والشباب العاطل.

ودعا الكاظمي الى الإعداد لانتخابات مبكرة نزيهة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أرضية صلبة تلبي طموحات الشعب العراقي بتوفير الخدمات والإعمار والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وضمان محاربة حقيقية وعاجلة للفساد وتعزز مكانة العراق بين دول المنطقة والعالم.

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