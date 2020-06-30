الكعبي: أحفاد ثورة العشرين أكثر رفضا لأي وجود خارجي غير رسمي

2020/06/30 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الشعب العراقي بمناسبة الذكرى المئة لثورة العشرين الخالدة.

وأكد على ضرورة استلهام هذه الذكرى برفض الظلم وتوحيد النسيج والموقف الوطني والوقوف سويا ضد محاولات خرق سيادة البلاد واستقلاله.

وقال الكعبي في بيان، إن ثورة العشرين باتت اليوم أيقونة لكل حركات التحرر في البلد وللتأشير نحو ارادة الاستقلال والسيادة، فهي ليست ذكرى سنوية ليوم واحد بل هي تاريخا وامتدادا لمراحل حاضرة ومقبلة، مبينا ان هذا المنجز الخالد يجعل أحفاد ثورة العشرين أكثر تمسكا بمبادئهم ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية ولأي وجود خارجي غير رسمي تحت اراضيه او التفريط بذرة تراب من ارض الأنبياء.

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