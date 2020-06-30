البارزاني: إقليم كردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية ولن يتنازل عنها مطلقا

2020/06/30 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع وفد الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية، نتائج المباحثات التي أجراها الوفد في زياراته السابقة الى بغداد.

وأوضحت حكومة الإقليم في بيان لها، ان نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني الذي ترأس الوفد الكردي، سلط الضوء خلال اجتماع للوفد مع البارزاني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الزيارة التي أجراها وفد الإقليم إلى العاصمة بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المطروحة لحسم المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأضاف البيان ان البارزاني أكد خلال الاجتماع، ان الإقليم سيواصل مباحثاته مع بغداد، بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية، مشددا على ان إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق.

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