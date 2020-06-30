الحلبوسي: على أحفاد ثورة العشرين ترسيخ الروح الوطنية وتعزيز هيبة الدولة وسيادة الوطن

2020/06/30 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ثورة العشرين.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، نستلهم في الذكرى المئة لثورة العشرين دروسَ الفخر والشجاعة والتلاحم الوطني التي سطَّرها الأجداد من جميع مكونات الشعب، للذود عن سيادة العراق وصون كرامته.

وأضاف رئيس مجلس النواب، اليوم يتحمَّل الأحفاد مسؤولية الحفاظ على منجزات هذه الثورة العظيمة بترسيخ الروح الوطنية، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة الوطن.

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