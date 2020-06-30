معاونية شؤون المقاتلين والشهداء بذي قار تنقل 14 متوفيا بكورونا الى النجف

2020/06/30 | 15:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارأعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، اليوم الثلاثاء عن نقل جثامين 14 متوفيا بفايروس كورونا الى النجف الأشرف.وقال إعلام الدائرة لـ”العهد نيوز”، بأن “المعاونية قامت بأرسال جثامين 14 متوفيا بفايروس كورونا من الناصرية الى النجف الاشرف لغرض دفنهم في المقبرة الجديدة”.وتسجل محافظة ذي قار، منذ عدة أسابيع نسب عالية من […]

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