أصحاب مولدات في أحد مناطق بغداد يعلنون أيقاف التشغيل وغضب كبير بين المواطنين

2020/06/30 | 15:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن أصحاب المولدات الأهلية، في منطقة البياع ببغداد، عدم تشغيل مولداتهم ابتداءً من الأول من تموز المقبل بسبب خسارتهم من عدم كفاية أموال الجباية بعد التسعيرة التي فرضتها عليهم الحكومة.وانتشرت يافطات على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا بين المواطنين، من هذا القرار باعتبار أن أصحاب المولدات في أيام الشتاء ولغاية شهر […]

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