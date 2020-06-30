مصدر لـ”العهد نيوز”: استشهاد عدد من مقاتلي الحشد الشعبي بعدوان بصاروخ امريكي

2020/06/30 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، بأن الحشج الشعبي تعرض لقصف بصاروخ امريكي وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “قصفاً صاروخي امريكي طال قوات الحشد الشعبي في مدينة بيجي شمال صلاح الدين ادى الى استشهاد وجرح عدد من المقاتلين”.

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