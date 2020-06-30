البيشمركة تلاحق داعش بإسناد قوات فرنسية وعراقية

2020/06/30 | 15:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بقيام قوة من البيشمركة بإسناد قوة فرنسية وأخرى عراقية، مسنودة بالتحالف، بشن هجوم على مسلحي داعش جنوب شرقي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة من البيشمركة تساندها قوة فرنسية وقوة أخرى عراقية باسناد التحالف، شنت هجوما من محورين بعمليةً عسكرية على فلول داعش في جبل مخمور جنوب شرقي الموصل".

وهذه ليست المرة الاولى التي تشن فيها القوى الامنية المشتركة، باسناد التحالف، هجمات على داعش في تلك المنطقة التي ينشط التنظيم في بعض جهاتها.

واعلنت وزارة البيشمركة في وقت سابق، ان قواتها مسنودة بغطاء جوي من التحالف الدولي خاضت قتالا ضد تنظيم داعش في جبال قره جوغ في مخمور الواقع على بعد نحو 50 كيلومتراً عن أربيل.

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