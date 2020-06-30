الكهرباء تكشف خطتها لتعظيم الواردات وضريبة الجباية وتتحدث عن تسعيرات جديدة

2020/06/30 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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ءبغداد اليوم- خاص

كشفت وزارة الكهرباء، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، عن خطتها لتعظيم الواردات وضريبة الجباية، والتي من ش...





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