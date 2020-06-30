الكاظمي: نطمح ان يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم

2020/06/30 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على "ترسيخ قيم المواطنة والحقوق الدستورية وحقوق الانسان ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية"، مؤكدا بالقو...

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