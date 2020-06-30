تركيا سترسل شحنة مساعدات طبية الى العراق

2020/06/30 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى العراق اليوم الثلاثاء، كجزء من دعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد....

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