العراق.. تصاعد في عدد الوفيات والمصابين بكورونا (تفاصيل)

2020/06/30 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزراة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العراق، حيث وبتسجيل 1958 أصابة و104 وفاة جدي...

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