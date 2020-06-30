الصحة تسجل ارتفاع جديد في اعداد الاصابات والوفيات بكورونا في عموم العراق اليوم

2020/06/30 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 1958 اصابة جديدة بفيروس كورونا و104 حالات وفاة في عموم البلاد.

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