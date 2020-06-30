بارزاني لبغداد : لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

2020/06/30 | 15:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني،اليوم الثلاثاء، ان الإقليم سيواصل المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق يضمن مستحقاته الدستورية، مؤكدا أن إقليم كردستان لن يتنازل عن حقوقه المشروعة.وقال مكتب بارزاني في بيان له إن مسرور بارزاني اجتمع، اليوم الثلاثاء، بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام "لفيديو كونفرانس"، مشيرا إلى أن نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين.وأوضح البيان أن إقليم كردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية"، موضحا أن الإقليم مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي.

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