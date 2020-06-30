في فضيحة جديدة من مكالمات ترامب : الرئيس الامريكي اهان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ونعتها بالحمقاء

2020/06/30 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت شبكة سي أن ان الامريكية في تقرير جديد لها ، الثلاثاء، التعامل السادي للرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل من خلال المكالمات التي كشفتها الشبكة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب استخدم اكثر تهجماته وحشية على النساء القادة […]

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