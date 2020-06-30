الازدهار في زمن الوباء… من نصيب هذه الصناعة

2020/06/30 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في الوقت الذي تفشت فيه جائحة كورونا على نطاق واسع وارتفعت معدلات أوقات الفراغ لدى البشر مع الجلوس والعمل في المنزل، كانت هناك قطاعات صناعية بعينها تقتات على الأزمة وكانت هناك صناعات أخرى تزدهر وسط إقبال كثيف على منتجاتها.ومن بين تلك الصناعات صناعة ألعاب الفيديو التي حققت مكاسب قياسية في خضم الجائحة […]

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