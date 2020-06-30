قتل زوجته بواسطة كابل الشحن بسبب مشاجرة مع والدته!

2020/06/30 | 15:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد صدقت محكمة تحقيق الضلوعية التابعة لرئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية أقوال متهم من مواليد 1999 اقدم على قتل زوجته بواسطة (كيبل شحن موبايل) ويعود ذلك الى خلاف حدث بين المجنى عليه ووالدته بحسب اعترافاته التي ادلى بها امام محكمة التحقيق، فيما تم تصديق اقواله استنادا لاحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته الى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل.المتهم ذات الواحد والعشرين ربيعا وخلال تدوين اقواله امام القاضي المختص افاد بانه "وفي حدود الساعة السابعة مساء واثناء دخوله لمنزله اخبرته والدته بحصول شجار حصل بينها وبين زوجته ( المجنى عليها) من جراء قيام المجنى عليها بالاعتداء على والدته بالغلط والسب والاعتداء ايضا على اشقائه الصغار بحسب الاعترافات التي ادلى بها.وأضاف أنه بعد ذلك "قامت زوجتي (المجنى عليها) باحضار الطعام لي (وجبة العشاء) وبعدها حدث كلام معها في غرفتنا واثناء الاستفسار منها والاسباب التي ادت الى هذه المشاجرة مع والدتي بادرت بالاعتداء علي بالغلط والسب واتهامي بعدم الرجولة فضلا عن اتهام والدتي بكلام غير لائق، الامر الذي دفعني بضربها بيدي ما تسبب في جرح على احد وجنتيها وبعدها استمرت المجنى عليها بالصياح والسب، قمت بعدها باحضار ماسحة الارض لضرب المجنى عليها على الفخذ الايسر والقدم اليمنى بواسطة عصا الماسحة والتي انكسرت من شدة ضربها.كيبل الشحن يودي بحياة زوجتهالمتهم (ع .ج) بعدما استخدم الضرب بحق المجنى عليها استعان بكيبل الشحن الخاص بجهاز الهاتف الذي كان موضوع داخل الغرفة بعدما قام بلف الكيبل على عنقها والضغط بقوة باتجاه السرير مما سبب بخنقها والذي بدت عليها في البداية علامة (السعال) ليتركها في هذه الاثناء عندما دخل والدي واشقائي الى غرفتي بعد كسرهم لباب الغرفة من قبلهم كوني كنت قد اقفلته عندما قمت بالاستفسار منها عن سبب المشاجرة التي حدثت بينها وبين والدته ، لافتا إلى أنهم تفاجئوا بوجود المجنى عليها ممدة على السرير وهي تلفظ انفاسها الاخيرة الامر الذي دفعني مع والدي واخواني بحمل المجنى عليها ووضعها في المقعد الامامي للسيارة وكنت انا وشقيقي وابن عمي في الحوض الخلفي للسيارة وتوجهنا الى مستشفى الضلوعية العام وقمت بانزال جثة (زوجتي) من اجل فحصها الا انها فارقت الحياة"، مبينا أنه "لم يكن يقصد قتلها ولكن لشدة الضغط ادت الى تلك الجريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل زوجته بواسطة كابل الشحن بسبب مشاجرة مع والدته!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل زوجته بواسطة كابل الشحن بسبب مشاجرة مع والدته!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).