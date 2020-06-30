بعد مئة عام.. ثورة العشرين حاضرة في ضمير الأمة

2020/06/30 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرة عقود من الزمن مرت على ثورة العشرين، ولا تزال اصوات الاهازيج تعزف على اوتار الوطن الحان القيم والشجاعة،

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