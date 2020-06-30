الصحة تسجل 1958 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1786 حالة

2020/06/30 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما أشارت إلى تماثل 1786 حالة للشفاء.

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