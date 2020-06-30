الصين توقع قانون هونغ كونغ “المثير للجدل”

2020/06/30 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وقّع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ “المثير للجدل”، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.وسيدرج النص الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في “القانون الأساسي” الذي يعد بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997.وقدّم […]

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