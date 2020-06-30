2020/06/30 | 15:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجون جيولوجيون يناشدون وزير النفط بتعيينهم ضمن تشكيلات الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجون جيولوجيون يناشدون وزير النفط بتعيينهم ضمن تشكيلات الوزارة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجون جيولوجيون يناشدون وزير النفط بتعيينهم ضمن تشكيلات الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).