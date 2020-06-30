بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/06/30 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري مع حلول الربيع التالي، كانت المزرعة قد أضحت من الازدهار أنّ بعضَ الأعيان في المنطقة أتوا للتعرّف على صاحبها، القادم من الشام.



فخوراً، كان صالح يُطلعهم على الآبار والزرائب والكروم والحقول والمراعي، ومن ثم يدعوهم إلى سفرته الكريمة، الحافلة بالمأكولات الغريبة عليهم.



ريما من ناحيتها، استقبلت نساء أولئك الأعيان وعقدت مع مرور الأيام صداقة مع عدد منهن.



هذا خففَ وطأة العزلة عن ساكني ذلك المكان، النائي بنف ......





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