الحاق أراضي الضفة الغربية جريمة بشعة اخرى لدولة اسرائيل وحليفتها الامبريالية (أمريكا) - مؤيد احمد

2020/06/30 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد الحاق أراضي الضفة الغربيةجريمة بشعة اخرى لدولة اسرائيل وحليفتها الامبريالية (أمريكا)بعد 53 عام من احتلال اسرائيل لأراضي الضفة الغربية في فلسطين ومن ثم الحاقها لمدينة القدس الشرقية وهضبة الجولان خلال الفترات الأخيرة، تنوي هذه الدولة القومية - الدينية الغارقة في الاجرام، في الوقت الحاضر، ارتكاب جريمة بشعة أخرى بحق الفلسطينيين ووضع عقبة كبيرة امام النضال التحرري للجماهير الكادحة في منطقة الشر ......





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